إيموبيلي يحسم موقفه من الرحيل عن لاتسيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

كشف مهاجم لاتسيو، شيرو إيموبيلي، أنه ينوي الالتزام مع فريقه، حيث سيوقع على عقد جديد يربطه مع النادي حتى يونيو (حزيران) 2025. تم ربط الدولي الإيطالي الذي عادل رقم غونزالو هيغواين بتسجيل 36 هدفاً في موسم واحد بالدوري الإيطالي، بالانتقال إلى نابولي في الأسابيع الأخيرة. لكن إيموبيلي تعهد بالبقاء مع لاتسيو على الرغم من عشقه لنادي الجنوب مسقط رأسه. قال إيموبيلي لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "عازم على الالتزام مع لاتسيو إلى الأبد، سيستغرق التجديد ثلاث سنوات، لذلك سينتهي العقد في عام 2025، عندما أبلغ 35 عاماً". وأضاف: "قبل مجيئي إلى لاتسيو، كنت على اتصال دائم بنابولي، لكن لسبب أو لآخر، لم نتفق أبداً". وواصل: "نابولي هي المدينة التي ولدت فيها، سأتبع دائماً بعاطفة، لكن ما أعطاني ما أنا فيه الآن هو لاتسيو، وما أعطاني إياه لا يقدر بثمن".

