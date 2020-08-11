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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براون يتحدث عن مشاكل فيراري مع فيتيل وبراعة فرستابن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
قدم اداري فريق فيراري الايطالي السابق، روس براون النصيحة لمارانيللو لتوضيح موقف فيتيل في أقرب وقت ممكن مشيراً بأن ماتفعله الحظيرة الإيطالية يُعتبر غير صحي بتاتاً.
وقال براون:" كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة لفيتيل، عندما واجهت هذه المواقف بمسيرتي المهنية كنت أجلس على طاولة مع السائق نحن الإثنين فقط دون توجيه أصابع الإتهام".
واضاف براون عند سوأله عن فرستابن:" يذكرني فرستابن بمايكل شوماخر بعدة طرق، عندما تستمع للاسلكي الخاص به مع الفريق، من الواضح أن لديه طاقة فائضة من الصعب تصديقها أحياناً، هو لا يعترف بالحدود القصوى للسيارة، أتذكر أيام ماكس الأولى بالفورمولا وان حيث كانت سرعته لاتصدق! لقد نضج الآن ليصبح سائق إستثنائي".
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