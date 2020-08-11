براون يتحدث عن مشاكل فيراري مع فيتيل وبراعة فرستابن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

قدم اداري فريق ​فيراري​ الايطالي السابق، ​روس براون​ النصيحة لمارانيللو لتوضيح موقف ​فيتيل​ في أقرب وقت ممكن مشيراً بأن ماتفعله الحظيرة الإيطالية يُعتبر غير صحي بتاتاً.



وقال براون:" كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة لفيتيل، عندما واجهت هذه المواقف بمسيرتي المهنية كنت أجلس على طاولة مع السائق نحن الإثنين فقط دون توجيه أصابع الإتهام".

واضاف براون عند سوأله عن ​فرستابن​:" يذكرني فرستابن بمايكل ​شوماخر​ بعدة طرق، عندما تستمع للاسلكي الخاص به مع الفريق، من الواضح أن لديه طاقة فائضة من الصعب تصديقها أحياناً، هو لا يعترف بالحدود القصوى للسيارة، أتذكر أيام ماكس الأولى بال​فورمولا وان​ حيث كانت سرعته لاتصدق! لقد نضج الآن ليصبح سائق إستثنائي".