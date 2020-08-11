إبراهيموفيتش يسترجع ذكريات هدفه الأسطوري في مرمى إنجلترا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 نشر النجم ​السويد​ي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وهو يكرر هدفه التاريخي في مرمى منتخب إنكلترا.

لكن المفارقة هي أن زلاتان أعاد تمثيل التسديدة المزدوجة وهو في عرض البحر، وعلق على الفيديو بعبارة :"God Save The Queen".

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