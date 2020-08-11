دورتموند يستفز مانشستر يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 حاول نادي بوروسيا ​دورتموند​ استفزاز ​مانشستر يونايتد​ فيما يتعلق بصفقة اللاعب جادون ​سانشو​ من خلال نشر صورة للاعب منتخب إنكلترا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات فقط من إصرار المدير الرياضي لدورتموند، مايكل زورك، على بقاء سانشو مع الفريق الألماني الموسم المقبل، ثم نشر النادي صورة لسانشو وهو يبستم عبر تويتر، وكتب إلى جانبها "أنت تحب رؤيتها".

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