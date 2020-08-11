شكرا لقرائتكم سولشاير يتطلع إلى كسر عقدة "نصف النهائي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن ينجح فريقه في ثالث محاولة لاجتياز الدور قبل النهائي هذا الموسم بعدما فاز بهدف دون رد بعد وقت إضافي على كوبنهاغن الدنماركي في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين.
ولم يتمكن يونايتد من التفوق على الفريق الخصم في 90 دقيقة وحصل على ركلة الجزاء رقم 21 له بالموسم، ونفذها برونو فرنانديز بنجاح في الدقيقة 95، ليصبح على موعد في قبل النهائي مع الفائز من مباراة يوم الثلاثاء بين وولفرهامبتون وإشبيلية.
ويتمني النرويجي سولشاير، الذي يتطلع لحصد لقبه الأول كمدرب مع يونايتد، ألا يتكرر في كولون يوم الأحد المقبل ما حدث هذا الموسم عندما خسر في قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، وفي الدور ذاته بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.
وقال سولشاير: نحتاج إلى أن نكون حاسمين بشكل أكبر في المباريات الإقصائية. أنا سعيد بالوصول إلى قبل نهائي آخر وسيتعلق التحدي المقبل بالمضي خطوة إضافية إلى الأمام وبعد ذلك سنأمل في الفوز بالنهائي كذلك، لقد عملنا بجدية على مدار الموسم، ورغم أننا لا نتحلى بنفس اللياقة التي كنا عليها، فإن الجانب الذهني يكون حاسما.
لكن في الواقع فإن أداء يونايتد لن يعطي سولشاير الكثير من الأمل في الظهور في النهائي، رغم أنه صنع العديد من الفرص، لكنه عانى كثيرا في هز شباك الفريق الدنماركي وواجه صعوبات بدنية كبيرة.
وأتبع سولشاير: نحن نحاول تحقيق أفضل شيء ممكن في ظل الموقف الصعب المتعلق بالطقس الحار والرطوبة العالية، لدينا ستة أيام للاستعداد، لم نملك الكثير من المرات التي نحصل فيها على ستة أيام للاستعداد لأية مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير يتطلع إلى كسر عقدة "نصف النهائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.