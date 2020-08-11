شكرا لقرائتكم ‬ستوريج يأمل بالعودة إلى الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق أنه لم يختتم رحلته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد، وأن العودة للمسابقة ستكون أفضل خطوة بمسيرته المتعطلة حاليا.

وأصبح ستوريدج (30 عاماً) بلا فريق منذ مارس الماضي بعد أن أنهى عقده مع طرابزون سبور التركي عقب إيقافه لأربعة أشهر من الاتحاد الإنجليزي، لانتهاك قواعد المراهنات، وأكد لاعب منتخب إنجلترا أنه يدرس عروضا من أندية في دول أخرى لكنه يفضل العودة إلى دوري بلاده من أجل مصلحته.

وأبلغ ستوريدج الذي لعب أيضا لمانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون محطة "سكاي سبورتس": لدينا خيارات حول العالم لكنني لاعب إنجليزي وأحب دائما اللعب بالدوري الممتاز، أؤمن بأن لدي الكثير لأقدمه في الدوري الاإجليزي، ويمكنني القول إنه خياري الأول وأشعر بأنني لم أكمل رحلتي بالمسابقة وأود العودة واللعب هناك، أنا منفتح أمام اللعب في دول أخرى لكن العودة لإنجلترا وتقديم أفضل ما عندي هو الاختيار الهائل بالنسبة لي.

ويعتقد ستوريدج الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة وبدوري أبطال أوروبا مرتين أن خبرته مع أندية الصفوة ستساعده في المرحلة المقبلة من مسيرته، وواصل: أود التفكير في أنني من أفضل الخيارات أمام الفرق وأنا لاعب حر وشاركت مع أندية الصفوة في العالم ومستعد لمساعدة فريق على النجاح وأن أشكل جزءا كبيرا من خططه.