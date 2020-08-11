5 مليون جنيه استرليني.. بيراميدز يتقدم بعرض مغرٍ لهيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

تقدم نادي بيراميدز، بعرض مغري إلى نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بشأن التعاقد مع رمضان صبحي لاعبهم المعار إلى النادي الأهلي.
وأضاف أحمد حسن عبر برنامجه “ملعب الصقر” المذاع عبر “راديو مصر: “الحسم سيكون في يد رمضان صبحي، لو أراد الاستمرار في الأهلي، وهو أحد أبناء النادي الأحمر”.
وواصل: “من الوارد أن ينتقل رمضان إلى بيراميدز، وهناك مفاوضات قوية بالفعل، ويوجد سرية تامة على هذا الملف، ورمضان طلب مهلة أسبوع من أجل حسم موقفه”.
وأكمل: “من الصعب انتقال رمضان لنادي الزمالك، العرض المقدم من جانبهم، مجرد مضايقات فقط”.
وواصل: “من وجهة نظري، أرى أن الاحتراف هو الأفضل لرمضان صبحي، واللاعب لا يريد البقاء في مصر”.
وتقدم بيراميدز تقدم بعرض رسمي لنادي هيدرسفيلد الانجليزي لضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 4 ملايين و500 الف جنيه استرليني”.
وأضاف:” الأهلي عرضه ضم رمضان صبحي، من هيدرسفيلد بمقابل مليوني و500 الف جنيه استرليني”.
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