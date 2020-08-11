أعلن الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق عن اقتراب افتتاح استاد النادي الأهلي. وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال شوبير "‏مفاجأة .. افتتاح استاد الاهلي الجديد خلال ساعات، ألف مبروك". وكان الأهلي قد وقع في وقت سابق اتفاقية اقتصادية مع شركة استادات تنص على استغلال الأهلي لملعب السلام بالقاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح استاد الأهلي الجديد خلال ساعات .. شوبير للجماهير: مبروك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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