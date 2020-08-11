معوض: لا نمانع ضم لاعب "كبير سنًا".. لدينا قلق في مركز المهاجم.. وصلاح لن يلعب بمفرده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول إن الجهاز الفني للفراعنة يدرك جيدًا الحالة التي ظهر عليها اللاعبين خلال المباريات الماضية من بطولة دوري we المصري، لافتًا إلى أن هناك قلق في بعض المراكز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال معوض: "عقد الجهاز الفني جلسة أمس الاثنين لتقييم المباريات الماضية، إلى جانب التنسيق على حضور المباريات المقبلة لمتابعة مستوى اللاعبين مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية".

وأضاف معوض: "نلتمس العذر للاعبين على المستويات غير المميزة التي ظهروا بها خلال المباريات الماضية نظرًا لفترة التوقف الطويلة والبعد عن حساسية المباريات".

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وبسؤاله عن أزمة الظهير الأيسر التي يعاني منها منتخب مصر، قال: "نبحث دائمًا عن حلول في كل المراكز، ولا نمانع ضم لاعب كبير سنًا طالما يؤدي في مركزه بشكل مميز".

وعن مركز الهجوم، قال معوض: "لدينا قلق بشأن مستوى بعض اللاعبين، لا أحد ضمن مركزه في منتخب مصر، المنافسة مستمرة بين الجميع".

وأتم: "وجود محمد صلاح بقيمته مع المنتخب يضيف لنا، لكن لاعب لن يؤدي بفرده، كرة القدم لعبة جماعية وعلى الجميع أن يقوم بدوره ومساندة الجهاز الفني".