محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
وجه مصدر في اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم نصيحة إلى الأندية قبل استئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يشهد شهر سبتمبر عودة مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية وسط استمرار لجائحة كورونا.
وقال مصدر في اللجنة الطبية بالكاف من خلال تصريحات لمصراوي: "يجب على الأندية أن تقدم طلبًا إلى الكاف من أجل الحصول على إعفاء علاجي إذا استخدمت الأجهزة الطبية مواد قد تكون محظورة وذلك من أجل تأمين موقف اللاعبين الذين تعرضوا للإصابات بفيروس كورونا."
وشهدت الفترة الماضية تعرض ثنائي الزمالك مصطفى فتحي والحارس محمد عواد بفيروس كورونا المستجد قبل أن يتعافى الثنائي، فيما تعرض حمدي فتحي للإصابة في النادي الأهلي، فيما لم يُعلن نادي بيراميدز عن أي إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالكاف يطالب الأندية بتقديم "إعفاء" للمصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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