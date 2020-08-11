الاتحاد السكندري: استفسرنا من الأهلي بشأن 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن نادي الزمالك طلب التعاقد مع أحد لاعبي فريق كرة السلة مشددًا انه هناك تواصل مع إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور، وتطرق للحديث عن طلب 3 لاعبين من النادي الأهلي.

وأضاف مصيلحي من خلال تصريحات لبرنامج ملعب الصقر الذي يقدمه أحمد حسن أن اجتماع جرى قبل معسكر مباراة الزمالك مع أحمد رفعت ورزاق سيسيه من أجل الإبقاء عليهما في صفوف الفريق السكندري.

وقال مصيلحي: "الزمالك طلب التعاقد مع أحد لاعبي كرة السلة، وهناك تواصل دائم، نسعى لشراء عقد الثنائي بصفة نهائية، وليس على سبيل الإعارة، ووجهة نظر الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف بالتأكيد ستحسم الموقف."

وعن ضم صفقات من النادي الأهلي قال مصيلحي إنه تربطه علاقات قوية بالنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، مضيفًا أنه وجه سؤالا لرئيس الأهلي حول إمكانية ضم لاعبين مثل حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ.

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وأردف مصيلحي: "الفترة المقبلة المقبلة سيكون هناك جلسات من أجل حسم الصفقات."

وعن المفاوضات مع شريف إكرامي قال : "إكرامي من أبرز الحراس في مصر لكن لم يحدث أي مفاوضات."

وعن مباراة الفريق أمام الزمالك بدوري WE المصري والتي جرت يوم الاثنين وحسمها التعادل بهدف لكل فريق قال مصيلحي:"نجحنا في خطف نقطة من الزمالك الذي يمتلك فريقين وفي ظل غيابات كبيرة ضربت فريق الاتحاد."

واختتم: "كان هناك نقص كبير حيث أن المدرب طلعت يوسف لم يكن قادرًا على إكمال قائمة الفريق."