فتحي مبروك يوضح لمصراوي تشكيل لجنة المواهب بالأهلي واختصاصاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف فتحي مبروك رئيس لجنة المواهب بالنادي الأهلي، عن التشكيل النهائي للجنة بعد موافقة مجلس الإدارة ولجنة التخطيط لقطاع الكرة.

وقال مبروك في تصريحاته لـ"الخليج 365": "تم الاستقرار على التشكيل النهائي ويضم كلا من: ياسر ريان، ومدحت طه إسماعيل، وإبراهيم عبد الصمد، وصديق الجمال وأمين عرابي، واجتمعنا يوم السبت الماضي لوضع خطة العمل في المرحلة القادمة".

وأضاف:" هناك ارتباط بين لجنة المواهب وبين قطاع الناشئين والدرجة الأولي أيضا، ومهمتنا متابعة كل المواهب التي سيتم ترشيحها عن طريق مدربي أكاديميات الأهلي في مختلف المحافظات وأيضا ترشيحات الكشافة".

وأتم : "أي لاعب سيتم ترشيحه للجنة المواهب سيتم متابعته أكثر من مرة، وفي حالة الاقتناع به سيتم تقديمه لقطاع الناشئين للخضوع لفترة معايشة ولو أثبت نفسه سيقوم القطاع بربطه بعقد مع النادي مدته خمس سنوات".