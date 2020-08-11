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حسام البدري يعلق على زيادة الإصابات بكورونا في الدوري

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 علق حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على كثرة الإصابات بفيروس المستجد "كوفيد 19" بين لاعبي خلال الفترة الأخيرة.

 قال البدري في تصريحات لبرنامج "من الآخر"،

مع محمد شبانة على إذاعة شعبي إف إم، إن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بفرق الدوري، وآخرها نادي المصري، وما يترتب عليه تأجيل المباريات، لم يؤثر على الإطلاق على مستقبل الدوري وهذه الإصابات كانت شيئًا واردًا.

وأكمل: اتحاد الكرة يتعامل بشكل جيد مع الأزمة، ومع الأيام توضع معايير في حالة تكرار ذلك مع فرق أخرى ستكون القرارات سريعة، ولا يكون هناك تضارب بين قرات الاتحاد والأندية.

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