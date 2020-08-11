البدري: سعيد بعودة الدوري وأتوقع انخفاض مستوى اللاعبين لهذا السبب

أبدى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، سعادته بعودة النشاط الكروي في مصر واستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال البدري في تصريحات لبرنامج من الآخر

مع محمد شبانة على إذاعة شعبي إف إم: "سعيد بعودة الدوري وبالحماس الموجود وهناك تأثر بدني مؤثر بشكل ملحوظ في الناحية الفنية لكن مع الوقت سترتفع".

وتوقع أنه بعد فترة سينخفض مستوى اللاعبين نتيجة زيادة المجهود على اللاعبين وهذا شيء طبيعي، لكن لديه ثقة في المدربين المميزين بالدوري العام من خلال التعامل بشكل جيد في هذه الظروف.