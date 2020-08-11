أبدى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، سعادته بعودة النشاط الكروي في مصر واستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.
قال البدري في تصريحات لبرنامج من الآخرمع محمد شبانة على إذاعة شعبي إف إم: "سعيد بعودة الدوري وبالحماس الموجود وهناك تأثر بدني مؤثر بشكل ملحوظ في الناحية الفنية لكن مع الوقت سترتفع".
وتوقع أنه بعد فترة سينخفض مستوى اللاعبين نتيجة زيادة المجهود على اللاعبين وهذا شيء طبيعي، لكن لديه ثقة في المدربين المميزين بالدوري العام من خلال التعامل بشكل جيد في هذه الظروف.
كانت هذه تفاصيل خبر البدري: سعيد بعودة الدوري وأتوقع انخفاض مستوى اللاعبين لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.