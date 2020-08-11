تدشين منطقة الفيوم للميني فوتبول

تم تدشين منطقة الفيوم للمينى فوتبول فى احتفال تم إقامته فى قاعة المؤتمرات بنادى محافظة الفيوم بحضور أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول وشهدها الكابتن فكرى صالح مدرب حراس المرمى وياسر عوض رئيس منطقة الفيوم للمينى فوتبول. حضر حفل التدشين اللواء اشرف عزيز اسكندر عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعدد من رؤساء واعضاء مجالس ادارات الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة ومنطقة الفيوم لكرة القدم. وعدد من رؤساء واعضاء مجالس ادارات الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة ومنطقة الفيوم لكرة القدم. وعدد من الرياضيين والشخصيات العامة بالمحافظة كما حضر الاحتفالية وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة. Advertisements وخلال الاحتفال صرح أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول انه سيتم اشراك فريقين من محافظة الفيوم في الدوري الممتاز وأيضا فريقين في القسم الثاني و ثلاثة فرق في القسم الثالث وسيتم عقد ودورات تدريبية للمدربين والحكام والإداريين لجميع المناطق على مستوى الجمهورية. اشراك فريقين من محافظة الفيوم في الدوري الممتاز وأيضا فريقين في القسم الثاني و ثلاثة فرق في القسم الثالث وسيتم عقد ودورات تدريبية للمدربين والحكام والإداريين لجميع المناطق على مستوى الجمهورية. حضر الاحتفال الكابتن رضا مصطفى نائب رئيس مجلس أدارة منطقة الميني فوتبول والكابتن وحيد الشريف المدير التنفيذي والكابتن رمضان رجب المدير الفني للمنطقة والكابتن محمود جاب الله عضو لجنة الاشتراكات وأحمد عباس رئيس لجنة الحكام.

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