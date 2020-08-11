البدري يكشف تفاصيل اجتماع الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد مع أعضاء الجهاز المعاون له.

قال البدري في تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن اجتماع أعضاء الجهاز

الفني خاص باستئناف بطولة الدوري ومتابعة المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد البدري أنه تم استرجاع بعض النقاط التي تم الانتهاء منها قبل توقف النشاط سواء العناصر الموجودة في حسابات المنتخب، أو

التي يتم متابعتها لاحتمال انضمامهم.

وأضاف البدري، أنه تم توزيع مباريات الدوري على مدربين المنتخب مع الوضع في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وعدم حضور الجهاز بتكملة المباريات ما عدا بعض المباريات.

وأكد البدري أنه سعيد بعودة الدوري وبالحماس الموجود وهناك تأثر بدني مؤثر بشكل ملحوظ في الناحية الفنية لكن مع الوقت سترتفع.