الاتحاد السكندري يسعى لضم ثلاثي الأهلي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، موقف الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة.
وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "ارتبط بعلاقات قوية مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وسألته سؤالواضح في وجود أمير توفيق مدير التعاقدات، عن إمكانية بعض اللاعبين مثل ( حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ) وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة لحسم الصفقات".
وواصل:" الفريق يسير بشكل جيد في قطاع كرة القدم، ولدينا خطة واضحة للتدعيم في الموسم المقبل، وأتمنى ضم صالح جمعة، ولكن الأمر بالطبع يرجع للجهاز الفني".
وحول موقف شريف إكرامي، قال: " من أبرز حراس المرمى في مصر، ولكن لم يحدث أي مفاوضات معه مطلقا، وانضمامه لأي نادٍ بما فيهم الاتحاد يمثل إضافة كبيرة ".
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