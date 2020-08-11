الاتحاد يسعى لشراء عقدي أحمد رفعت ورزاق سيسيه بصفة نهائية

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، موقف الثنائي المعار من الزمالك "أحمد رفعت ورزاق سيسيه". وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" حصل اجتماع مع اللاعبين في المعسكر قبل لقاء الزمالك، وأحمد رفعت وسيسيه إضافة أي نادٍ، نتفاوض مع مرتضى منصور" وأحمد رفعت وسيسيه إضافة أي نادٍ، نتفاوض مع مرتضى منصور" وأضاف:" الزمالك طلب التعاقد مع أحد لاعبي كرة السلة، وهناك تواصل دائم، نسعى لشراء عقد الثنائي بصفة نهائية، وليس على سبيل الإعارة، ووجهة نظر الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف بالتأكيد ستحسم الموقف". على سبيل الإعارة، ووجهة نظر الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف بالتأكيد ستحسم الموقف". وواصل:" لدينا قوام فريق 29 لاعب، نضم ثنائي فقط بالإعارة من الزمالك، وهناك أيمن غباشي من النجوم، ولكن لدينا بند بأحقية الشراء". وأكمل:" الأهلي والزمالك يقومان بوضع بند للاعبين المعارين لمنعهم من المشاركة أمامهم في المباريات".

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