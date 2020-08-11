ميسي يشارك في تدريبات برشلونة استعدادًا لمواجهة بايرن في دوري الأبطال

شارك الأرجنتينى ليونيل ميسي في تدريبات فريقه برشلونة الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للقاء بايرن ميونخ في ربع نهائي دورى أبطال أوروبا.
وكان ميسي قد تعرض لإصابة في الساقأثناء مباراة فريقه برشلونة ونابولي السابقة في دور ال16 من دورى أبطال أوروبا.
فيما غاب صامويل أومتيتي عن التدريبات، وتم استبعادتواجده أمام بايرن، بينما واصل عثمان ديمبلي الظهور في المران الجماعي.
ومن المقرر أن يلتقى برشلونة نظيره بايرن ميونخ مساء الجمعة القادمة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، والعاشرة مساءً، بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبى.
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