رئيس الاتحاد السكندري: نعاني من الأخطاء التحكيمية وتقنية الفيديو مهمة

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن الفريق يعاني من الأخضاء التحكيمية ضده خلال الفترة الأخيرة .

وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج

"ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " لدينا مجموعة لاعبين مميزين، كان من الممكن أن ننهي الدور الأول في مركز أفضل، لكن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ضدنا في العديد من المباريات " .

وأضاف رئيس نادي الاتحاد أن تقنية الفيديو ستكون عامل مساعد للحكام بشكل كبير في الفترة المقبلة، لتقليل الأخطاء .