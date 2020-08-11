أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن الفريق يعاني من الأخضاء التحكيمية ضده خلال الفترة الأخيرة .
وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج"ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " لدينا مجموعة لاعبين مميزين، كان من الممكن أن ننهي الدور الأول في مركز أفضل، لكن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ضدنا في العديد من المباريات " .
وأضاف رئيس نادي الاتحاد أن تقنية الفيديو ستكون عامل مساعد للحكام بشكل كبير في الفترة المقبلة، لتقليل الأخطاء .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد السكندري: نعاني من الأخطاء التحكيمية وتقنية الفيديو مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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