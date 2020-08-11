وجه قائد نادي كوبنهاجن الدنماركي “خوسيه كارلوس زيكا” الشكر إلى أولي جونار سولشاير على كل ما فعله مع مانشستر يونايتد عقب مواجهة الفريقين في الدوري الأوروبي مساء الإثنين.
وتجاوز مانشستر يونايتد عقبة منافسه كوبنهاجن بهدف دون رد، ليحجز مقعدا في نصف نهائي الدوري الأوروبي، في انتظار الفائز من مواجهة وولفرهامبتون الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني.
وحسم التعادل السلبي أحداث الوقت الأصلي من المباراة، بفضل تألق حارس كوبنهاجن في الزود عن مرماه، لكن الشياطين الحمر خطفوا هدف التأهل في الوقت الإضافي من ركلة جزاء عن طريق برونو فرنانديز.
وبعد صافرة النهاية، تبادل النجم البرتغالي في اليونايتد التحية مع زيكا قائد كوبنهاجن، لكن اللاعب اليوناني توجه بعد ذلك نحو سولشاير مشيدا بعمله مع الفريق قائلا: “شكرًا جزيلاً لك على كل ما فعلته في مانشستر”.
ورحب المدير الفني النرويجي لمانشستر يونايتد بإشادة اللاعب صاحب ال31 عاما، ليرد عليه قائلا: “نحاول استعادة ما كنا عليه”.
وجذبت هذه اللقطة إعجاي مشجعى مانشستر يونايتد، حيث غرد أحدهم: “يبدو أولي رجلا محبوبا”، وأضاف آخر: “من الرائع رؤية مدربنا يحصل على بعض الثناء”.
..
كانت هذه تفاصيل خبر قائد كوبنهاجن يشكر سولشاير بعد مواجهة مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.