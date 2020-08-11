قائد كوبنهاجن يشكر سولشاير بعد مواجهة مانشستر يونايتد

وجه قائد نادي كوبنهاجن الدنماركي “خوسيه كارلوس زيكا” الشكر إلى أولي جونار سولشاير على كل ما فعله مع مانشستر يونايتد عقب مواجهة الفريقين في الدوري الأوروبي مساء الإثنين.

وتجاوز مانشستر يونايتد عقبة منافسه كوبنهاجن بهدف دون رد، ليحجز مقعدا في نصف نهائي الدوري الأوروبي، في انتظار الفائز من مواجهة وولفرهامبتون الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني.

وحسم التعادل السلبي أحداث الوقت الأصلي من المباراة، بفضل تألق حارس كوبنهاجن في الزود عن مرماه، لكن الشياطين الحمر خطفوا هدف التأهل في الوقت الإضافي من ركلة جزاء عن طريق برونو فرنانديز.

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وبعد صافرة النهاية، تبادل النجم البرتغالي في اليونايتد التحية مع زيكا قائد كوبنهاجن، لكن اللاعب اليوناني توجه بعد ذلك نحو سولشاير مشيدا بعمله مع الفريق قائلا: “شكرًا جزيلاً لك على كل ما فعلته في مانشستر”.

ورحب المدير الفني النرويجي لمانشستر يونايتد بإشادة اللاعب صاحب ال31 عاما، ليرد عليه قائلا: “نحاول استعادة ما كنا عليه”.

وجذبت هذه اللقطة إعجاي مشجعى مانشستر يونايتد، حيث غرد أحدهم: “يبدو أولي رجلا محبوبا”، وأضاف آخر: “من الرائع رؤية مدربنا يحصل على بعض الثناء”.

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