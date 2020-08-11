رياضة | بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيريز يفاجيءهازارد في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي ريال مدريد الإسباني الثقة في إدين هازارد نجم الفريق رغم الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي ووداع دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع ديفنسا سنترال أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أخطر هازارد أن النادي الملكي بحاجة لتألقه من أجل الفوز بالألقاب.

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وقال بيريز هازارد بعد انتهاء مباراة مانشستر ستي : "أنت أفضل توقيع للموسم المقبل ونحن بحاجة إلى أفضل مستوى لك حتى نتمكن من الفوز بالألقاب ".