رياضة | أرسنال يقترب من ضم خليفة إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال يقترب من ضم خليفة إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ميلان الإيطالي في صراع مع أرسنال الإنجليزي ضم موهبة سويدية جديدة من فريق هاماربي الذي يملك الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش أسهم في ملكيته.

إميل باكبا جوف روباك، المولود عام 2003، ترى الصحف السويدية أنه أصبح على بعد خطوة من الانضمام لميلان مقابل 1.5 مليون يورو، في المقابل تشير تقارير إلى اقترابه من أرسنال.

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ويجيد باكبا في خط الهجوم وصانع الألعاب ويمتاز ببنيان قوي مثل إبراهيموفيتش حتى أن البعض لقبه بخليفته في الملاعب.

يذكر أن إبراهيموفيتش اتفق على تمديد عقده مع ميلان لمدة عام آخر، لكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن.