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رياضة | تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام لايبزيج في دوري الأبطال

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام لايبزيج في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع لايبزيج الألماني يوم الخميس المقبل 13 أغسطس، وذلك في اللقاء الذي سيقام في لشبونة ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة .

واستقر بشكل كبير دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على التشكيلة التي ستخوض تلك المباراة أمام لايبزيج، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش - خيمينيز - تريبير - لودي.

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خط الوسط: ساؤول - كوكي - يانيك كاراسكو - هيريرا - ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: دييجو كوستا.

وكان قد فجر فريق لايبزيج مفاجأة من العيار الثقيل بعد الاطاحة بفريق توتنهام هوتسبير وصيف النسخة الماضية من دور الربع نهائي والفوز عليه ذهابا وإيابا.

بينما نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على حامل اللقب أيضا ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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