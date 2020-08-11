رياضة | مصطفى صابر يكتب: حسام عاشور صنع تاريخ كبير في قلوب الأهلاوية ونسي يضغط "save"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى صابر يكتب: حسام عاشور صنع تاريخ كبير في قلوب الأهلاوية ونسي يضغط "save" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسام عاشور كان اللاعب الذي دائمًا ما يُضرب به المثل في العطاء والانتماء لما قدمه من جهد مستمر لأكثر من 13 عامًا، حصد خلالها جميع أنواع البطولات مع النادي الأهلي وصل عددها لأكثر من 36 لقب، وهو أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في المباريات خلال العقد الماضي، حيث شارك في 514 مباراة مع الفريق الأول بالمارد الأحمر، في مختلف المباريات سواء المحلية أو الإفريقية أو القارية، أحرز خلالهم 3 أهداف كانوا جميعًا في مسابقة الدوري العام.

وكان يعتبر حسام عاشور "المسمار" عنصر أساسي للجيل الذهبي بالنادي الأهلي في بداية الألفينات، حيث تم تصعيده من قِبَل المايسترو مانويل جوزيه، خلال عام 2004، ومنذ هذا الحين حجز عاشور مكانه أساسياً في تشكيل القلعة الحمراء، وكان معشوق الجماهير الحمراء لاستمراره في العطاء واخر لاعب في الجيل الذهبي للنادي، حيث توج معهم بـ36 بطولة مطوال مسيرته مع المارد الأحمر وكانت كالتالي :

12 لقب للدوري المصري.

10 ألقاب للسوبر المصري.

3 ألقاب كأس مصر.

5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

5 ألقاب للسوبر الإفريقي.

1 لقب لكأس الكونفدرالية.

ورغم كل هذا التاريخ والعشق من الجماهير له خرج عاشور بأعاصير من التصريحات التي يهاجم من خلالها إدارة النادي الأهلي، وفاجأ عاشور الجميع خلال ظهوره في فيديو عبر انستجرام متحدثاً لأول مرة إلى الجماهير وطاعناً في صدق وعود الإدارة الحمراء، التي صب اللاعب عليها غضبه مؤكداً أنه ماطلت في إتمام الاتفاق على مهرجان الاعتزال لأسباب غير واضحة.

وبعدها أعلنت إدارة النادي بانهاء العلاقة بينهم في 20 مارس 2020، ببيان تؤكد فيها سحب الامتيازات التي منحتها قبل ذلك لحسام عاشور وتعلن انتهاء علاقة اللاعب بالنادي بعد فيديو انستجرام.

وخرج عاشور بتصريحات أكثر إثارة وقال: "ما حدث مني إعجاز، 16 عاما لم يسمع أحدا صوتي، في شهر ديسمبر الماضي بدأت مفاوضات التجديد مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، فقلت له إنني أريد الاستمرار لعامين لكي أصبح أكثر لاعب يتوج بالبطولات في العالم".

وقد وصف عاشور مؤخرا أن البعض منهم غير عاشق للكيان مشيرا إلى تركي ال شيخ أكثر عشقا للأهلي من بعضهم، وهو الصانع الأول لانجازات الفريق طوال الفترة الماضية والتي جاءت بمثابة رصاصات قاتلة لجماهير الأهلي من صعوبة تلك البطولات.

وبعد حرب تصريحات عاشور بدأ يمحو كافة سطور التاريخ في قلوب الجماهير الحمراء بتصريحات غير مُبررة أشبه من صنع كتاب تاريخ كبير ولم يضغط "save" وتم محو كل هذه الانجازات في ثوان، وتحول حب الجماهير الكبير له الى كره بعد أن تخلى عاشور عن مبادئ النادي الاهلي ولم يتعلم من السابقون في تحدي إدارات ومبادئ المارد الأحمر.