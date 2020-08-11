رياضة | المصري يرفض التخلي عن نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يرفض التخلي عن نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي التخلي عن نجمي الفريق الظهير الأيمن كريم العراقي والمهاجم محمود وادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد أنه إذا اتخذ مجلس إدارة النادي البورسعيدي قرار برحيلهما فإنه سيتم النظر لصاحب العرض الأعلى مادياً.

وقال حلبية في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة راديو مصر :" العديد من الأندية تتحدث عن فكرة ضم الثنائي من صفوف المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف:"لن ألتفت لأي عروض في الفترة المقبلة بسبب حرمان فريقي من القيد في الفترة الحالية وهو ما يصعّب أمر الاستغناء عن أي لاعب من اللاعبين الأساسيين".

واختتم حلبية تصريحاته قائلاً:"في حال اتخاذ مجلس إدارة النادي المصري قرارا بالاستغناء عن الثنائي سيتم بيع وادي والعراقي لصاحب العرض الأعلى ماديا فقط بغض النظر عن أسماء الأندية".