رياضة | صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على شمايكل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على شمايكل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لضم حارس مرمى ليستر سيتي، الدنماركي كاسبر شمايكل، ليحل محل الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا بداية من الموسم المقبل.

قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية: "بدخول تشيلسي في مفاوضات مع شمايكل، سيكون هناك منافسة شديدة مع مانشستر يونايتد، حيث يرغب جونار سولشار أيضاً في التعاقد معه".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتقاد داخل مانشستر يونايتد، أن شمايكل يفضل أن يسير على خطى والده الحارس الأسطورة بيتر شمايكل، باللعب مع "الشياطين الحمر".

وأضافت: "تشيلسي ويونايتد يواجهان مستقبلاً غامضاً فيما يتعلق بحراس المرمى، خاصة أن لامبارد يتطلع إلى التخلص من كيبا بعد أن فقد الثقة به بعد عدد من الأخطاء، في الوقت الذي عانى فيه ديفيد دي خيا في يونايتد من تراجع كبير في المستوى.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن اهتمام مانشستر بالتعاقد مع الحارس السلوفيني يان أوبلاك، لخلافة حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، الذي يواجه انتقادات عنيفة، خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه، وارتكابه العديد من الأخطاء.