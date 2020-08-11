رياضة | تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أتالانتا في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أتالانتا في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مباراة تعد نارية أمام فريق اتالانتا الإيطالي يوم الاربعاء المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان على التشكيلة الأساسية التي ستخوض تلك المباراة، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: نافاس.

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خط الدفاع: كيمبيمبي - بيرنات - ماركينيوس - داجبا.

خط الوسط: ادريسا جايي - دراكسلر - ماركو فيراتي - انخيل دي ماريا.

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - ماورو ايكاردي.

وسوف يلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة فريقي أتليتكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني في دور النصف نهائي من البطولة الأوروبية.