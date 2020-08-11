رياضة | عبد الله السعيد: تكريم اتحاد الكرة لي أمر رائع.. ولقب الدوري بعيد عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد: تكريم اتحاد الكرة لي أمر رائع.. ولقب الدوري بعيد عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن سعادته الشديدة بالتكريم الذي حظى به من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال السعيد عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديـو مصر: " سعيد للغاية بالتكريم الذي حصلت عليه من جانب اتحاد كرة القدم، وهو أمر رائع أن أجد تكريم، شعرت أنني فعلت شيئا جيدا في مسيرتي الكروية، وأتشرف للغاية بما وصلت إليه".

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وأضاف: "واقعيا لقب الدوري المصري بعيد عن بيراميدز، وتركيزنا منصب على حصد لقب مؤهل لدوري أبطال إفريقيا، ونسعى لحصد لقب الكونفدرالية، في المباريات المقبلة التي ستقام خلال شهر سبتمبر في المغرب".

وواصل السعيد: أتمنى أن نصل لفورمة جيدة، قبل مواجهات الكونفدرالية".

وأكمل: "من الطبيعي آلا نصل للفورمة البدنية المطلوبة في أول المباريات بالدروي، لكن مع عودة المباريات سنظهر بشكل أقوي".