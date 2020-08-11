رياضة | تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تبخر حلم ريال مدريد في ضم باولو ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب باولو ديبالا نجم يوفنتوس من البقاء في فريقه رغم ما أثير عن رغبة ريال مدريد الإسباني في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن يوفنتوس لا يرغب في بيع ديبالا أو الاستغناء عنه لأنه محل ثقة أندريا بيرلو المدير الفني للجديد للسيدة العجوز.

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وأشار إلى أن اللاعب الأرجنتيني لم يحصل على أي عرض رسمي أو غير رسمي من ريال مدريد هذا الصيف موضحًا أن تجديد عقد ديبالا مع يوفنتوس ليس ببعيد، لأن هذه رغبة متبادلة بين الطرفين.