رياضة | سولسكاير: الطقس في ألمانيا يسبب لنا ظروف صعبة.. ويجب أن نكون حاسمين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سولسكاير: الطقس في ألمانيا يسبب لنا ظروف صعبة.. ويجب أن نكون حاسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد أن ينجح فريقه في ثالث محاولة لاجتياز الدور قبل النهائي هذا الموسم بعدما فاز 1-صفر بعد وقت إضافي على كوبنهاجن في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين.

ولم يتمكن يونايتد من التفوق على الفريق الدنمركي في 90 دقيقة وحصل على ركلة الجزاء رقم 21 له بالموسم، ونفذها برونو فرنانديز بنجاح في الدقيقة 95، ليصبح على موعد في قبل النهائي مع الفائز من مباراة يوم الثلاثاء بين ولفرهامبتون واندرارز وأشبيلية.

ويتمني النرويجي سولسكاير، الذي يتطلع لحصد لقبه الأول كمدرب مع يونايتد، ألا يتكرر في كولونيا يوم الأحد المقبل ما حدث هذا الموسم عندما خسر في قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي، وفي الدور ذاته بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.

وقال سولسكاير :"نحتاج إلى أن نكون حاسمين بشكل أكبر في المباريات الإقصائية. أنا سعيد بالوصول إلى قبل نهائي آخر وسيتعلق التحدي المقبل بالمضي خطوة إضافية إلى الأمام وبعد ذلك سنأمل في الفوز (بالنهائي) أيضا".

Advertisements

وأضاف :"لقد عملنا بجدية على مدار الموسم، ورغم أننا لا نتحلى بنفس اللياقة التي كنا عليها، فإن الجانب الذهني يكون حاسما".

لكن في الواقع فإن أداء يونايتد لن يعطي سولسكاير الكثير من الأمل في الظهور في النهائي.

ورغم أن يونايتد صنع العديد من الفرص، فإنه عانى كثيرا في هز شباك الفريق الدنمركي وواجه صعوبات بدنية كبيرة.

وقال سولسكاير :"نحن نحاول تحقيق أفضل شيء ممكن في ظل الموقف الصعب المتعلق بالطقس الحار والرطوبة العالية".

وتابع :"لدينا ستة أيام للاستعداد. لم نملك الكثير من المرات التي نحصل فيها على ستة أيام للاستعداد لأي مباراة".