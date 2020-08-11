رياضة | فضل: السعيد بداية لتكريم أساطير نادي المائة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فضل: السعيد بداية لتكريم أساطير نادي المائة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكريم اتحاد الكرة للاعب عبد الله السعيد، لدخوله نادي المائة هو البداية لتكريم جميع الأساطير من اللاعبين الذين سبقوه في تحقيق هذا الانجاز.

وأوضح فضل، أن التكريم سيشمل جميع النجوم الذين تخطوا المائة هدف، سواء من توفاهم الله أو من هم على قيد الحياة.

وأضاف: "من ليس له ماضي ولا تاريخ ليس له حاضر ولا مستقبل، نحترم رموزنا جيدا، وسبق وأن صرحت اللجنة الخماسية قبل تكريم عبد الله السعيد، أنه سيتم تكريم جميع أساطيرنا في حدث يليق بهم قريبا".