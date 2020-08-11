شكرا لقرائتكم خبر عن عروض من اليونان وتركيا تعطل انضمام رمضان صبحي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى رمضان صبحي لاعب الوسط المهاجم بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي عرضين أحداهما من تركيا والأخر من اليونان للإنتقال بداية من الموسم المقبل في ظل المفاوضات التي يجريها مسئوولي الاهلي مع نظيرهم في النادي الإنجليزي.

وقالت مصادر «المصري اليوم» إن الاهلي يرغب في اتمام الصفقة بناءا على رغبة فايلر المدير الفني لقناعته بإمكانيات اللاعب.

ولم يحسم رمضان صبحي قراره النهائي بشأن الإستمرار داخل القلعة الحمراء لسببين أولهما العروض المغرية التي تلقاها مؤخرا والسبب الثاني رغبة اللاعب في تكرار تجربة الإحتراف الخارجي.