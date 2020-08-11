شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة فايلر مع شريف اكرامي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جلسة مع شريف اكرامي قبل مواجهة انبي في الدوري الممتاز التي انتهت بفوز الأحمر هدفين مقابل لاشئ، واتفق خلالها المدرب السويسري مع حارس الفريق على عدم الإستعانة به في المباريات المحلية والإفريقية بعدما أعلن الأخير رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء.
وأكد فايلر خلال الجلسة لشريف إكرامي أنه قد يضطر للإستعانة به في المباريات حسب الظروف لكن اعتماده الأساسي سيكون على الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي حارسي المرمى
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