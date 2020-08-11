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شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر وهشام حنفي ومحمد الجارحي يدعمون أحمد دياب في «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص الإعلامي سيف زاهر ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، وهشام حنفي، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.
وتواجد الإعلامي سيف زاهر ومحمد الجارحي وهشام حنفي، في أحد اللجان في الدقي، من أجل دعم أحمد دياب، الأمين المساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن، والمرشح ضمن المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة.
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