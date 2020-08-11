شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو وحازم إمام والصقر يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص نجوم المنتخب الوطني السابقين أحمد حسام ميدو وحازم إمام وأحمد حسن، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.

وتواجد الثلاثي أحمد حسام ميدو وحازم إمام والصقر أحمد حسن، في أحد اللجان في الدقي، من أجل دعم أحمد دياب، الأمين المساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن، والمرشح ضمن المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة.

نجوم الكرة يصوتون في انتخابات الشيوخ

نجوم الكرة يصوتون في انتخابات الشيوخ

نجوم الكرة يصوتون في انتخابات الشيوخ