- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو وحازم إمام والصقر يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حرص نجوم المنتخب الوطني السابقين أحمد حسام ميدو وحازم إمام وأحمد حسن، على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء.
وتواجد الثلاثي أحمد حسام ميدو وحازم إمام والصقر أحمد حسن، في أحد اللجان في الدقي، من أجل دعم أحمد دياب، الأمين المساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن، والمرشح ضمن المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو وحازم إمام والصقر يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.