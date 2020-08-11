شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: أفضل استمرار رمضان صبحي في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني، لمنتخب مصر، إنه يتمنى استمرار رمضان صبحي، لاعب الأهلي في الدوري المصري.

وأضاف البدري في تصريحات للبرنامج الإذاعي «من الآخر»: «أتمنى أن يستقر رمضان بشكل سريع لأن وجوده في الملعب مهم بالنسبة لي، وأفضل استمراره في الدوري المصري ليكون أمام عيني، ومتابعته حينها على أرض الواقع ستكون أفضل وأكثر سهولة».

وتابع البدري:«استمرار اللاعب في مصر أو اختياره للاحتراف الأوروبي يبقى قراره، ولكن عليه أن يحسمه بشكل سريع».

وتحدث البدري عن المصريين المتحرفين في الخارج قائلًا :«الفترة الأخيرة كلها إيجابيات للمحترفين، لقد فاز محمد صلاح بالدوري الإنجليزي، وبقى تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا وصعد حجازي مع وست بروميتش، وفاز كوكا مع أولمبياكوس بالدوري اليوناني».

وأوضح البدري: «كنا نريد الاحتفال بهم، لكن الظروف الأخيرة مع منع رحلات السفر حالت دون ذلك، ومع تحسن الأوضاع سنحتفل بهم».

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر عن تمنياته بصعود الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفوز بيراميدز بالكونفدرالية.

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وكان رمضان صبحي صاحب الـ23 عاما قد عاد إلى فريقه هدرسفيلد تاون بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.