شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة: ناد مكسيكي درجة ثالثة يتحدى رونالدو أن ينضم لصفوفه.. ويطلب منه طلبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر نادي كويوتيس كلوب دي تلاكسكالا الذي يخوض غمار دوري الدرجة الثالثة المكسيكي مفاجأة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بإعلان التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي وصاحب الـ 5 كرات ذهبية.

ونشر الفريق المكسيكي على حسابه صورة للنجم البرتغالي بقميص النادي مع رسالة ترحيب بالانضمام إليه، فيما علق على الصورة مازحًاا: «هل رأيت كيف ستكون وسيمًا مع كويوتيس، قائدي كريستيانو رونالدو؟».

وأضاف: «لكن عليك أن تطلب من يوفنتوس أن يجيبوا على مكالمتنا».