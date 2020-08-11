تشيلسي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد يتنافسون على ضم ظهير أياكس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية إن تشيلسي ينافس برشلونة للظفر بنيكولاس تاجليافيكو الظهير الأيسر لأياكس. وأشارت إلى اهتمام أتليتكو مدريد أيضا باللاعب البالغ عمره 27 عاما. وكتبت أن تشيلسي يفكر كذلك في سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد، كخيار إضافي إذا تعذر الحصول على تاجليافيكو. وشارك الأرجنتيني تاجليافيكو في 38 مباراة مع أياكس بالموسم المنصرم وسجل 5 أهداف وأرسل 7 تمريرات حاسمة. ويلعب تاجليافيكو في أياكس منذ يناير 2018 حين رحل عن إندبندينتي الأرجنتيني. ومثل تاجليافيكو منتخب التانجو في 25 مباراة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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