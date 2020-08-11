شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يعلن اكتشاف إصابتين بكورونا ضمن صفوفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فالنسيا الإسباني اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه بعد إجراء المسحة الأخيرة للفريق الأول والجهاز الفني وجميع المتعاملين بشكل مباشر معهم، أمس الاثنين، استعدادًا لانطلاق المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وأوضح النادي الإسباني، على موقعه الرسمي، أن الحالتين تم عزلهم في منازلهما طبقًا للبروتوكولات المتبعة من رابطة الدوري الإسباني والنادي نفسه، كما تم الإبلاغ عن الحالات لمسؤولي الصحة.

وأكد النادي أنه أعطى أهمية خاصة للإجراءات المتبعة للحد من انتشار الوباء، إذ سيستمر في اتباع البرتوكول الصارم والذي يلتزم به جميع أعضاء الفريق الأول والجهاز الفني.