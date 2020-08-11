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شكرا لقرائتكم شاهد فرج عامر يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدلى محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادى سموحة بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد نقيب محمد أحمد عبده الابتدائية بمنطقة سيدى جابر بالاسكندرية ، حيث انطلقت اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين.
وقال محمد فرج عامر : لقد اديت واجبي الوطني بانتخاب اعضاء وقائمة مجلس الشيوخ وادعو جميع المصريين بالتوجة لصناديق الانتخاب لاداء ماعليهم من واجب تجاه مصر واختيار من يرغبون في ان يمثلهم في مجلس الشيوخ .
فرج عامر
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