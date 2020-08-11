شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. مصيلحي: أكملنا قائمة المباراة بالناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مباراة الزمالك شهدت مشاركة بعض اللاعبين الناشئين، مؤكدًا أن الجهاز الفني عجز عن إكمال القائمة بسبب الغيابات الكثيرة، وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الاتحاد السكندري يستحق أن نبذل الكثير من أجله، هذا الموسم قدمنا مباريات قوية، ولدينا جهاز فني قوي، واللواء عبدالجليل مدير الكرة، ولدينا مجموعة لاعبين مميزين، كان من الممكن أن ننهي الدور الأول في مركز أفضل، لكن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ضدنا في العديد من المباريات".

وأضاف:" تقنية الفيديو ستكون عامل مساعد للحكام، وبعد الغياب الطويل عن المباريات، لعبنا مباراة جيدة أمام الزمالك، الذي لديه "فريقين"، نجحنا في التعادل رغم الغيابات العديدة في صفوف الفريق".

وأكمل:" لم يكن لدينا القدرة إكمال "سكور شيت"، لم نكمل القائمة كان هناك 19 لاعبـا فقط من ضمنهم ثنائي حراس مرمى، كان هناك خمس ناشئين، وقدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، وسيكونوا إضافة لنا، مثل مروان عطية وأحمد راشد وأحمد حجي".

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كما كشف محمد مصيلحي عن موقف الثنائي المعار من الزمالك "أحمد رفعت ورزاق سيسيه"، وقال:" حصل اجتماع مع اللاعبين في المعسكر قبل لقاء الزمالك، وأحمد رفعت وسيسيه إضافة أي نادٍ، نتفاوض مع مرتضى منصور"

وأضاف:" الزمالك طلب التعاقد مع أحد لاعبي كرة السلة، وهناك تواصل دائم، نسعى لشراء عقد الثنائي بصفة نهائية، وليس على سبيل الإعارة، ووجهة نظر الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف بالتأكيد ستحسم الموقف".

وواصل:" لدينا قوام فريق 29 لاعب، نضم ثنائي فقط بالإعارة من الزمالك، وهناك أيمن غباشي من النجوم، ولكن لدينا بند بأحقية الشراء".

وأكمل:" الأهلي والزمالك يقومان بوضع بند للاعبين المعارين لمنعهم من المشاركة أمامهم في المباريات".