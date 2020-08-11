شكرا لقرائتكم شاهد.. محمد مصيلحى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدلى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بصوته صباح اليوم الثلاثاء فى انتخابات مجلس الشيوخ التى انطلقت صباح اليوم فى لجنه مدرسه الفواطم بشرق الإسكندرية.

وشهدت اللجنة، اتخاذ اجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين اقبلوا على اللجان، كما يتم توفير الكمامات لأيا من المواطنين الذين حضروا بدونها مع تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بالصوت.



محمد مصيلحي (2)



محمد مصيلحي (1)

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

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ويذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصرى مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد