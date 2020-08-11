شكرا لقرائتكم السعيد: التكريم انجاز في مسيرتي وأتمنى فوز الأهلي أو الزمالك بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن سعادته الشديدة بالتكريم الذي حظى به من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال السعيد عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديـو مصر: " سعيد للغاية بالتكريم الذي حصلت عليه من جانب اتحاد كرة القدم، وهو أمر رائع أن أجد تكريم، شعرت أنني فعلت شيئا جيدا في مسيرتي الكروية، وأتشرف للغاية بما وصلت إليه".

وأضاف: "واقعيا لقب الدوري المصري بعيد عن بيراميدز، وتركيزنا منصب على حصد لقب مؤهل لدوري أبطال إفريقيا، ونسعى لحصد لقب الكونفدرالية، في المباريات المقبلة التي ستقام خلال شهر سبتمبر في المغرب".

وواصل السعيد: أتمنى أن نصل لفورمة جيدة، قبل مواجهات الكونفدرالية".

وأكمل: "من الطبيعي آلا نصل للفورمة البدنية المطلوبة في أول المباريات بالدروي، لكن مع عودة المباريات سنظهر بشكل أقوي".

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كما أكـد عبد الله، أنه سعيد بانضمام أحمد فتحي، لصفوف فريقه، في الموسم المقبل، متمنيا تتويج بيراميدز ببطولة الكونفدرالية، وقال السعيد: "سعيد بانضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز، يمتلك خبرات كبيرة، من اللاعبين المميزين ويكون هناك ثقة كبيرة خلال تواجده فى المباريات".

وحول رأيه في الفريق الذي سيتوج بدوري الأبطال، قال:" أتمنى تتويج الأهلي أو الزمالك بالبطولة، وهو شئ كبير جدا أن يتواجد ثلاث فرق مصرية في البطولتين القاريتين وأتمنى أن يُتوج بيراميدز بالكونفدرالية".

ورفض السعيد ترشيح فريق مُعين من الأهلي أو الزمالك للتتويج بدوري الأبطال، قائلا:" اي نادٍ سيتوج بالبطولة سيكون أمر كبير لمصر، وأمر مشرف للغاية وصول ناديين مصريين لنهائي دوري الأبطال".

وأكمل:" دخلت نادي المائة وسط مجموعة من الأسماء الكبيرة، ولا أسعى لتخطى أحد، ولكن تقديم مستوى أفضل خلال المرحلة المقبلة".