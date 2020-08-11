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شاهد كيف احتفل أحمد توفيق بفوز بيراميدز على طنطا في الدورى

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جدة - عمرو شويل احتفل أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز بفوز فريقه على نظيره طنطا بثلاثية دون رد في اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بالجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى ، وسجل الهاتريك عبد الله السعيد لاعب الفريق السماوى ، و نشر توفيق صورة له من مباراة الأمس وبجانبه الراية الركنية  وعلق عليها : الحمد لله "

 

نجح فريق بيراميدز فى خطف وصافة ترتيب الدورى الممتاز، مؤقتًا، بعد فوزه على طنطا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس .

 

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 نجح فريق بيراميدز فى خطف وصافة ترتيب الدورى الممتاز، مؤقتًا، بعد فوزه على طنطا، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء امس الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

 

سجل عبد الله السعيد ثلاثية بيراميدز فى مرمى طنطا "هاتريك"، حيث سجل هدفه الأول فى الدقيقة 49 من زمن المباراة من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعدما عاد لتقنية الفار بعد إعاقة من إسلام فؤاد، لاعب طنطا، لأحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء، فيما عاد ليُسجل هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 58 من زمن المباراة، من ركلة جزاء أيضًا لصالح احتسبت لفريقه بعد إعاقة من محمود كابونجا لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء، وجاء هدفه الثالث فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

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