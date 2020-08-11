شكرا لقرائتكم بالإنفوجراف.. قائمة أعضاء نادى المائة في الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تكريم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على هامش مباراة فريقه أمام طنطا، وذلك بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادى المائة ببلوغ عدد أهدافه 107 أهداف، ومن المقرر أن يُعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادى المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير.

أحرز عبد الله السعيد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ثلاثية سعيدة جعلته يتفوق على محمد أبو تريكة في قائمة أكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف في تاريخ الدوري المصري الممتاز بعدما وصل الى الهدف رقم 107 في مسيرته الكروية.

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وتساوى اللاعب الدولي مع أحمد الكأس نجم الزمالك الأسبق برصيد 107 هدف متفوقاً على أبو تريكة صاحب الـ106 أهداف.

ونستعرض قائمة أعضاء نادى المائة في الدورى المصرى

