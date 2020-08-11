شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطلب تقريرا عن إصابة محمد أنور قبل مواجهة الجونة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى تقريرا عاجلا عن إصابة محمد أنور مدافع الفريق الأخضر بعد خروجه فى مباراة الأمس أمام الزمالك بداعى الإصابة وحل بدلا منه إسلام جمال .
كان الإتحاد السكندرى نجح فى تحقيق تعادل بطعم الفوز أمام الزمالك بهدف لمثله فى الوقت القاتل بعدما كان الأبيض متفوقا بهدف مقابل للاشئ عن طريق التونسى فرجانى ساسى ، إلا أن لاعبو الإتحاد استطاعوا تحقيق التعادل فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد راشد .
ويعانى الإتحاد السكندرى من كثرة الغيابات حيث غاب عنه فى لقاء الزمالك تسعة لاعبين دفعة واحدة منهم من لم يصل حتى الآن من بلاده مثل المالى ويلسون اكاكبو والأوغندى إيمانويل أكوى بالإضافة لبعض الإصابات وابتعاد الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه بسبب الإتفاق المسبق بين إدارة الزمالك والإتحاد على عدم مشاركة اللاعبين المعارين فى لقاءات الفريقين .
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