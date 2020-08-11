شكرا لقرائتكم الأهلى يعاين استاد السلام قبل مواجهة الإنتاج الحربى الجمعة المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادى الأهلى، على إرسال مندوب لمعاينة ملعب السلام تمهيدا لتعقيمه قبل استضافته مواجهة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار فعاليات الاسبوع الـ19 من الدورى الممتاز .

وخصص مسئولو الأهلى مسئولا لتعقيم ملاعب المباريات واتوبيسات التنقل وفندق المعسكرات وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

واتفق مسئولو الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح ستاد السلام بمسماه الجديد "ستاد الأهلى" يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور مجلس ادارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلى والانتاج الحربى هى على ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي.

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وانتهت مرحلة تطوير ستاد السلام الأولى والتى شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

وحصل الأهلى على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة فى الوقت الذى سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الانتاج الحربى على الملعب بشكل طبيعى ووفقا للعقد المبرم.