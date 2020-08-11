شكرا لقرائتكم محمد فضل: جائزة نادى المائة بداية لتكريم نجوم الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن فكرة إنشاء جائزة نادى المائة legend’s club 100+ وتكريم اللاعب عبد الله السعيد هى بداية لتكريم نجومنا العظام الذين سطروا تاريخ الكرة المصرية من هو على قيد الحياة ومن توفاهم الله وترك ذكرى وتاريخ طويل.

وأكد محمد فضل أن من ليس له تاريخ وماضى ليس له حاضر ومستقبل، ونحن نحترم رموزنا جيدا ونقدرهم وقد صرحت اللجنة الخماسية قبل تسليم اللاعب عبد الله السعيد الجائزة أن جميع اساطيرنا سوف يتم تكريمهم فى حدث يليق بهم قريبا، معلقا: "شكرا لاساطيرنا العظام، شكرا لكل من ساهم فى صنع تاريخ للرياضة المصرية وخصوصا كرة القدم".

وتضم قائمة اللاعبين الذين يتواجدون فى نادى المائة كل من:



1- حسن الشاذلى - 173 هدفا.

2- حسام حسن - 168 هدفا.

3- السيد الضظوى - 127 هدفا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفا.

Advertisements

5- محمود الخطيب - 109 هدفا.

6- أحمد الكاس - 107 هدفا.

7- عبد الله السعيد 107 هدفا حتى الان.

8 ـ محمد ابو تريكة 106 هدفاً

9- جمال عبدالحميد - 101 هدفاً