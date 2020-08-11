شكرا لقرائتكم الدوري الأوروبي: يونايتد يجتاز كوبنهاغن بصعوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على كوبنهاغن الدنماركي 1 - صفر يوم الاثنين على استاد راين إينرغي ستاديون في كولونيا بدور الثمانية للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعد أن ألغى الحكم هدفا سجله ماسون غرينوود لمانشستر في الدقيقة 45.

واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي حسمه مانشستر بهدف سجله برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 95.